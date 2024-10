L'urbanistica del domani e sicurezza, Cna si confronta col Comune: "Servono le migliori condizioni per lo sviluppo del sistema d’imprese" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova pianificazione urbana attraverso il futuro Piano Urbanistico Generale di Forlì e sicurezza. Sono questi i temi sui quali si sono confrontati la presidenza di Cna Forlì città e l’assessore Luca Bartolini. L’incontro, tenutosi nella sede provinciale di Cna in via Pelacano, ha visto un Forlitoday.it - L'urbanistica del domani e sicurezza, Cna si confronta col Comune: "Servono le migliori condizioni per lo sviluppo del sistema d’imprese" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova pianificazione urbana attraverso il futuro Piano Urbanistico Generale di Forlì e. Sono questi i temi sui quali si sonoti la presidenza di Cna Forlì città e l’assessore Luca Bartolini. L’incontro, tenutosi nella sede provinciale di Cna in via Pelacano, ha visto un

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano : «Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola - sono stufa» – Il video - L’ultimo in ordine di tempo è quello di Giulia Salemi, influencer e personaggio tv, che nelle storie Instagram si è lasciata andare a uno sfogo molto concitato, in cui ha ammesso di non sentirsi mai sicura quando gira da sola. Sono proprio stufa, non è possibile avere paura. Ma pensiamo ad aumentare l’Area C e le strisce pedonali. (Open.online)

Non c'è solo la percezione di un indebolimento della sicurezza in città, dato dalla sovraesposizione televisiva del fenomeno delle borseggiatrici in metropolitana, l'impatto dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, e le vicende legate al rapper Fedez, indagato per un presunto pestaggio al personal trainer Iovino.

"Non ci sono le condizioni di sicurezza". Salta la visita di Meloni all'Unifil - Giorgia Meloni non andrà in visita al contingente italiano Unifil. Il ministro della Difesa spiega: "Troppo pericoloso. Non sono possibili spostamenti in elicottero". Il premier si recherà comunque a Beirut. (Ilgiornale.it)