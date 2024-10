LIVE Sinner-Djokovic 6-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il numero uno del mondo domina il primo set (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Djokovic. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dal dritto diagonale stellare del serbo. 30-30 primo doppio fallo del numero uno del mondo. 30-15 Servizio e dritto imprendibile dell’altoatesino. 15-15 Arriva un errore gratuito con il rovescio da parte di Jannik. 15-0 Si riparte con un servizio vincente dell’azzurro. SECONDO SET 6-2 primo SET Sinner! A metà rete il rovescio lungolinea del serbo. Termina qui il primo parziale. 15-40 DUE SET POINT Sinner. Profondissimo il rovescio dal centro del numero uno ATP. 15-30 Servizio vincente di Djokovic. 0-30 In corridoio il rovescio lungolinea del balcanico. 0-15 Braccio di ferro sulla diagonale del dritto vinto dall’altoatesino. 5-2 Game Sinner. Djokovic stecca la risposta e dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il numero uno del mondo domina il primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla break. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dal dritto diagonale stellare del serbo. 30-30doppio fallo deluno del. 30-15 Servizio e dritto imprendibile dell’altoatesino. 15-15 Arriva un errore gratuito con il rovescio da parte di Jannik. 15-0 Si riparte con un servizio vincente dell’azzurro. SECONDO SET 6-2SET! A metà rete il rovescio lungolinea del serbo. Termina qui ilparziale. 15-40 DUE SET POINT. Profondissimo il rovescio dal centro deluno ATP. 15-30 Servizio vincente di. 0-30 In corridoio il rovescio lungolinea del balcanico. 0-15 Braccio di ferro sulla diagonale del dritto vinto dall’altoatesino. 5-2 Gamestecca la risposta e dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.

