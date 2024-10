LIVE Perugia-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 14-25, dominio delle Pantere nel primo parziale (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Muro di Cekulaev su Lanier. Santarelli ferma il gioco. 5-1 Ace di Gryka. 4-1 Errore in attacco di Adigwe, Conegliano in difficoltà . 3-1 Cekulaev approfitta di una slash. 2-1 Nemeth trova le mani del miro. 1-1 Errore al servizio di Perugia. 1-0 Gabi ha pestato la linea dei tre metri. 20:57 primo parziale dominato in lungo e in largo da Conegliano, Perugia non ha potuto costruire un gioco credibile a causa di una ricezione assai deficitaria. Le statistiche parlano di 18 attacchi vincenti per Conegliano contro i 9 di Perugia, 2 muri, 1 ace e per le Pantere, contro un 1 muro e 1 ace per le padrone di casa. 14-25 In meno di 25 minuti Conegliano si aggiudica il primo set. 14-24 Pallonetto spinto di Adigwe, ci sono 10 set-point per Conegliano. 14-23 Ungureanu prova a mantenere a contatto le sue. Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 14-25, dominio delle Pantere nel primo parziale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1 Muro di Cekulaev su Lanier. Santarelli ferma il gioco. 5-1 Ace di Gryka. 4-1 Errore in attacco di Adigwe,in difficoltà . 3-1 Cekulaev approfitta di una slash. 2-1 Nemeth trova le mani del miro. 1-1 Errore al servizio di. 1-0 Gabi ha pestato la linea dei tre metri. 20:57dominato in lungo e in largo danon ha potuto costruire un gioco credibile a causa di una ricezione assai deficitaria. Le statistiche parlano di 18 attacchi vincenti percontro i 9 di, 2 muri, 1 ace e per le, contro un 1 muro e 1 ace per le padrone di casa. 14-25 In meno di 25 minutisi aggiudica ilset. 14-24 Pallonetto spinto di Adigwe, ci sono 10 set-point per. 14-23 Ungureanu prova a mantenere a contatto le sue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Perugia-Conegliano 14-25 - 8-3 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 25 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Perugia e Conegliano. La diretta testuale live di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Bartoccini-Mc Perugia e Prosecco Doc Imoco Conegliano della massima serie del campionato italiano ... (Sportface.it)

LIVE Perugia-Conegliano 0-0 - A1 volley femminile in DIRETTA : 1-8 - inizio impressionante delle Pantere! - 20:12 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Conegliano, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. 2-9 Lungo il servizio di Gryka. 20:21 Avvio decisamente più complesso invece per Perugia, nelle prime due uscite stagionali sono infatti arrivate due sconfitte contro Bergamo (0-3) e Vallefoglia (2-3). (Oasport.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 12-22 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - La diretta testuale live di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro ... (Sportface.it)