LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: bronzo con rimpianti per le azzurre dell’inseguimento! Paternoster quarta nell’eliminazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36: ORO ALLA GRAN BRETAGNA CHE SI CONFERMA SUL TETTO DEL MONDO! Al km 3.5 le britanniche vanno a riprendere le tedesche che conquistano comunque un ottimo argento, bronzo per l’Italia 21.34: A metà gara britanniche avanti di 4?027 21.33: Al primo km Gran Bretagna avanti di 2?380 21.32: Ora la finale per l’oro, Gran Bretagna favoritissima (con il rientro di Archibald) contro la Germania. Queste le formazioni: GER – Germany 288 BRAUSSE Franziska 290 KLEIN Lisa 291 KROGER Mieke 295 SUSSEMILCH Laura GBR – Great Britain 215 ROBERTS Jessica 280 ARCHIBALD Katie 284 KNIGHT Josie 286 MORRIS Anna 21.30: ITALIA DI bronzo! Dopo 2 km e 650 metri le azzurre vanno a prendere il Canada. Non è una medaglia che può soddisfare fino in fondo le azzurre per quanto accaduto in semifinale ma le azzurre tornano sul podio. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: bronzo con rimpianti per le azzurre dell’inseguimento! Paternoster quarta nell’eliminazione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.36: ORO ALLA GRAN BRETAGNA CHE SI CONFERMA SUL TETTO DEL MONDO! Al km 3.5 le britanniche vanno a riprendere le tedesche che conquistano comunque un ottimo argento,per l’Italia 21.34: A metà gara britanniche avanti di 4?027 21.33: Al primo km Gran Bretagna avanti di 2?380 21.32: Ora la finale per l’oro, Gran Bretagna favoritissima (con il rientro di Archibald) contro la Germania. Queste le formazioni: GER – Germany 288 BRAUSSE Franziska 290 KLEIN Lisa 291 KROGER Mieke 295 SUSSEMILCH Laura GBR – Great Britain 215 ROBERTS Jessica 280 ARCHIBALD Katie 284 KNIGHT Josie 286 MORRIS Anna 21.30: ITALIA DI! Dopo 2 km e 650 metri levanno a prendere il Canada. Non è una medaglia che può soddisfare fino in fondo leper quanto accaduto in semifinale ma letornano sul podio.

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali 2024 in DIRETTA : Lotte Kopecky firma il bis iridato - bronzo ad un’immensa Longo Borghini - 07 Berton lascia la compagnia delle due compagne di fuga e si mette in solitaria al comando della gara. 13. 14. 3-Elisa Longo Borghini (ITA) s. 14. Se ne vanno via in tre al momento. 7-Justine Ghekiere (BEL) +1:06 8-Marianne Vos (NED) s. 52 20? di ritardo del gruppo dalle battistrada. 15:15 Staccata invece Pauline Ferrand-Prèvot. (Oasport.it)