Terzotemponapoli.com - Liam Henderson e l’imminente sfida contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese, attualmente in forza all’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenicail, attraverso le pagine del quotidiano “La Nazione”. L’incon la capolista rappresenta una delle sfide più impegnative per la squadra toscana, che finora ha saputo difendersi con tenacia nella massima serie italiana.ha espresso la sua consapevolezza della difficoltà del match, ma allo stesso tempo ha sottolineato l’importanza di affrontarlo con determinazione e compattezza. La difficoltà della Serie A e l’avversarioè chiaro nell’affermare che non esistono gare semplici in Serie A, specialmenteavversari di alto livello come il. “Sappiamo che è una partita difficile,” ha dichiarato, riconoscendo la qualità della rosa partenopea.