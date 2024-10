L’ex ct della Scozia: «Mourinho mi fece da scout suggerendomi McTominay per la nazionale» BBC (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex CT della Scozia, Alex McLeish, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Sacked in the Morning della BBC Scotland raccontando come Scott McTominay è arrivato in nazionale «È stato un po’ folle», ha detto McLeish. «Sono sicuro che Steve Clarke lo avrebbe preso comunque, ma José Mourinho ha detto ‘Scott potrebbe giocare per la Scozia e vuole giocare per la Scozia, quindi Alex McLeish dovrebbe venire e ingaggiarlo». McLeish racconta il suo assurdo viaggio per andare da lui: «Così sono andato ad incontrarlo. C’era maltempo. Sono andato a Edimburgo e avrei dovuto prendere un treno per Manchester Piccadilly da York, ma hanno deciso che il treno sarebbe andato solo fino a Newcastle. Fortunatamente ho preso un altro treno per York, ma erano ormai le tre del mattino e stavo seriamente pensando di tornare indietro. Ilnapolista.it - L’ex ct della Scozia: «Mourinho mi fece da scout suggerendomi McTominay per la nazionale» BBC Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)CT, Alex McLeish, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Sacked in the MorningBBC Scotland raccontando come Scottè arrivato in«È stato un po’ folle», ha detto McLeish. «Sono sicuro che Steve Clarke lo avrebbe preso comunque, ma Joséha detto ‘Scott potrebbe giocare per lae vuole giocare per la, quindi Alex McLeish dovrebbe venire e ingaggiarlo». McLeish racconta il suo assurdo viaggio per andare da lui: «Così sono andato ad incontrarlo. C’era maltempo. Sono andato a Edimburgo e avrei dovuto prendere un treno per Manchester Piccadilly da York, ma hanno deciso che il treno sarebbe andato solo fino a Newcastle. Fortunatamente ho preso un altro treno per York, ma erano ormai le tre del mattino e stavo seriamente pensando di tornare indietro.

