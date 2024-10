Unlimitednews.it - Leonardi “Società civile fondamentale per promuovere prevenzione”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro che si fa al Ministero può avere una sua utilità solo se poi viene trasmesso: chiaramente ci sono dei canali di comunicazione istituzionali, ma lae il terzo settore sono fondamentali per portare avanti il messaggio. Un’associazione come quella che gestisce questo incontro ha una credibilità per portare avanti un messaggio sugli stili di vita e sulla, che sono gli aspetti fondamentali per contrastare la lotta al cancro”. Lo ha detto Giovanni, Capo dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali del ministero della Salute, a margine della presentazione del progetto One Health for Breast Cancer di Europa Donna Italia alla Camera. xi2/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo