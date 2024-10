Lenovo è official technology partner di Fifa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Accordo include i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti e la Women's World Cup 2027 che si svolgerà in Brasile In occasione del Tech World, l'evento annuale di Lenovo sull'innovazione, Lenovo e Fifa hanno annunciato che la multinazionale tecnologica è official technology partner di Fifa – il più alto livello di sponsorship della Fifa, Sbircialanotizia.it - Lenovo è official technology partner di Fifa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Accordo include i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti e la Women's World Cup 2027 che si svolgerà in Brasile In occasione del Tech World, l'evento annuale disull'innovazione,hanno annunciato che la multinazionale tecnologica èdi– il più alto livello di sponsorship della

