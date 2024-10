La violenta gioventù (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un italiano di 18 anni accoltella e uccide un giovane per rubargli un paio di cuffie da 15 euro. Un altro, di 25 anni, accoltella un uomo perché vuole usare per primo la pompa di benzina a un distributore. Dieci ragazzi minorenni orgogliosamente neofascisti si ritrovano indagati perché legati a un gruppo sospettato di aggressioni nei confronti di stranieri. Tre notizie di cronaca milanese, pubblicate a pochi giorni di distanza, mostrano la crescente facilità con cui i giovani ricorrono alla violenza. Il fenomeno è documentato: rispetto al periodo pre-pandemico il numero di minori denunciati o arrestati è aumentato del 14 per cento. Le rapine sono impennate. Gli omicidi commessi da minorenni sono passati dai 17 del 2019 ai 23 del 2022. Ilgiorno.it - La violenta gioventù Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un italiano di 18 anni accoltella e uccide un giovane per rubargli un paio di cuffie da 15 euro. Un altro, di 25 anni, accoltella un uomo perché vuole usare per primo la pompa di benzina a un distributore. Dieci ragazzi minorenni orgogliosamente neofascisti si ritrovano indagati perché legati a un gruppo sospettato di aggressioni nei confronti di stranieri. Tre notizie di cronaca milanese, pubblicate a pochi giorni di distanza, mostrano la crescente facilità con cui i giovani ricorrono alla violenza. Il fenomeno è documentato: rispetto al periodo pre-pandemico il numero di minori denunciati o arrestati è aumentato del 14 per cento. Le rapine sono impennate. Gli omicidi commessi da minorenni sono passati dai 17 del 2019 ai 23 del 2022.

