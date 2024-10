Ilgiorno.it - La scuola leggendaria all’ombra della Reggia sotto i ferri fino al 2025

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Rinascerà bella come un tempo. Tra gli edifici comunali dal valore storico, l’intervento di recupero più oneroso e vicino alla realizzazione è quello in corso sulla exPaolo Borsa, complesso di pregio artistico inserito nel plessodi Monza. Attualmente del corpo centrale dell’edificio rimangono solo i muri perimetrali e poco altro ancora, ma entro la fine delsi dovrebbe arrivare a terminare i lavori. Questi ultimi sono stati illustrati dal responsabileristrutturazione, l’architetto del Comune Carlo Crespi, che nelle scorse settimane ha dato il là a una visita guidata all’interno del cantiere, aperta ai cittadini per la rassegna del Festival del Parco.