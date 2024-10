La scrittura a mano, Fratelli d’Italia ha presentato disegno di legge per istituire Giornata Nazionale: “Scrivere implica la gestione contemporanea di svariati processi motori e cognitivi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'era digitale, con la sua velocità e immediatezza, ha relegato la scrittura a mano a un ruolo marginale. Tuttavia, il suo valore, non solo storico e culturale, ma anche cognitivo e creativo, è ben lungi dall'essere dimenticato. L'articolo La scrittura a mano, Fratelli d’Italia ha presentato disegno di legge per istituire Giornata Nazionale: “Scrivere implica la gestione contemporanea di svariati processi motori e cognitivi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'era digitale, con la sua velocità e immediatezza, ha relegato laa un ruolo marginale. Tuttavia, il suo valore, non solo storico e culturale, ma anche cognitivo e creativo, è ben lungi dall'essere dimenticato. L'articolo Lahadiper: “ladi” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nasce un intergruppo parlamentare a difesa della scrittura a mano in corsivo e della lettura su carta in epoca digitale - Nasce l’intergruppo parlamentare a difesa della scrittura a mano Photo Credits: LegaNerd. Già nel 2014 il neurolinguista Guido Gainotti, in un intervento sul giornale dell’Accademia della Crusca, sosteneva come l’apprendimento della scrittura a mano in corsivo prima del passaggio al digitale fosse fondamentale per le giovani generazioni, tantoché nella Silicon Vally viene impedito l’uso ... (Metropolitanmagazine.it)

In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta. Nasce l’intergruppo parlamentare - Sebbene l’atto della digitazione su tastiera sia più rapido, la scrittura a mano offre innumerevoli vantaggi promuovendo lo sviluppo cerebrale, l’apprendimento e la creatività”. “Sono lieta che l’iter del disegno di legge bipartisan sulla tutela dei minori nella dimensione digitale stia procedendo nei lavori parlamentari. (Formiche.net)

Scrittura a mano e lettura su carta - un appello per la tutela del pensiero critico : “Il corsivo stimola l’emisfero sinistro del cervello” - Un appello accorato per la salvaguardia di pratiche fondamentali per lo sviluppo cognitivo dei giovani: la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta. L'articolo Scrittura a mano e lettura su carta, un appello per la tutela del pensiero critico: “Il corsivo stimola l’emisfero sinistro del cervello” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)