La gazza ladra: recensione del film di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride

Una donna accudisce degli anziani rubacchiando qua e là piccole cifre. Fino a che viene scoperta. Robert Guédiguian continua la via della leggerezza con una storia semplice e piena di umanità. La recensione di Mauro Donzelli de La gazza ladra, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

U.S. Palmese dei Manetti Bros e La gazza ladra di Guédiguian aprono la sezione Grand Public a Roma 2024 - S. S. Nella giornata di giovedì 17 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma 2024 prenderà il via il programma della sezione non competitiva Grand Public, dedicata alle proiezioni rivolte al grande pubblico. La commedia sportivo-romantica è ambientata a Palmi, Milano e a …. La sezione Grand Public Alle ore 18. (Movieplayer.it)