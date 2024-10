Gamberorosso.it - La crescita silenziosa dei vini dolci valdostani: ecco come sta cambiando la zona di Chambave (e i suoi prezzi)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'areale attorno al comune diè tra i più vocati per idi alta qualità della Valle d'Aosta, regione dove prevalentemente la viticoltura è considerata eroica, per le altitudini, per le pendenze dei terreni e per le rese. La prova è sia nei riconoscimenti ottenuti dalle cantine che lavorano in questi difficili territori,il premio Tre Bicchieri Gambero Rosso 2025 alloMoscato Passito Prieuré 2021 della cooperativa La Crotta di Vegneron, ma anche nel livello medio deidi un ettaro di vigna che,ha recentemente testimoniato il report sul mercato dei terreni agricoli del Crea, sono aumentati di quasi il 15 per cento in un anno, passando dai 150 ai 170mila euro tra 2022 e 2023.