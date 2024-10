Karting, successo mondiale per il napoletano Palomba (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa del Karting mondiale, è stato il napoletano Giuseppe Palomba, pilota socio dell’Automobile Club Napoli. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio, Palomba aveva già raccolto risultati importanti nella sua carriera ed ora finisce sotto i riflettori del motorsport internazionale. Con la vittoria di Portimao, il ventitreenne di Ercolano raccoglie l’eredità importante di un titolo che, solo qualche anno fa, aveva saputo conquistare il campione di F1 Max Verstappen e, come lui, tantissimi piloti che, successivamente, si sarebbero imposti nel motorsport. Anteprima24.it - Karting, successo mondiale per il napoletano Palomba Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa del, è stato ilGiuseppe, pilota socio dell’Automobile Club Napoli. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio,aveva già raccolto risultati importanti nella sua carriera ed ora finisce sotto i riflettori del motorsport internazionale. Con la vittoria di Portimao, il ventitreenne di Ercolano raccoglie l’eredità importante di un titolo che, solo qualche anno fa, aveva saputo conquistare il campione di F1 Max Verstappen e, come lui, tantissimi piloti che, successivamente, si sarebbero imposti nel motorsport.

