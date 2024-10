Juventus, Azimut nuovo sponsor ufficiale dei bianconeri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo, annuncia l’avvio di una nuova ed entusiasmante partnership con Juventus, uno dei club calcistici più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Lo annuncia il gruppo in una nota. Dalla prossima giornata di campionato, il 19 ottobre, Azimut scenderà in campo in qualità di Principal Partner comparendo sulla manica sinistra della maglia ufficiale della Juventus indossata durante le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup e sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppa Italia. Lapresse.it - Juventus, Azimut nuovo sponsor ufficiale dei bianconeri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo, annuncia l’avvio di una nuova ed entusiasmante partnership con, uno dei club calcistici più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Lo annuncia il gruppo in una nota. Dalla prossima giornata di campionato, il 19 ottobre,scenderà in campo in qualità di Principal Partner comparendo sulla manica sinistra della magliadellaindossata durante le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup e sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppa Italia.

