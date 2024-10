Romadailynews.it - Italia: ragazzo promuove scambio culturale attraverso scrittura in cinese

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nanchino, 17 ott – (Xinhua) – Accompagnato da cenni e talvolta da risate da parte del pubblico, un giovaneno dai capelli ricci ha presentato il suo nuovo libro sulla sua esperienza di oltre sei anni in Cina in una libreria di Nanchino, capoluogo della provincia orientaledel Jiangsu. Sebbene non sia raro che gli stranieri scrivano delle loro esperienze in Cina, farlo ine’ insolito. Alessandro Ceschi, noto come Ale sui social media, parla fluentemente ilcon un accentono in qualche modo percepibile, e di tanto in tanto pronuncia parole di tendenza su internet. Ale e’ nato nel 1993 a Padova, una citta’ del nord-est dell’, situata non lontano da Venezia. Durante la giovinezza si e’ reso conto di non aspirare a una tranquilla vita qui. Desiderava invece un’esistenza variegata e vivace, esplorando un mondo piu’ ampio.