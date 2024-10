Israele ha ucciso Yahya Sinwar, lo spietato leader di Hamas (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya Sinwar, uno dei leader più influenti e temuti di Hamas, è stato ucciso mercoledì durante un raid delle forze israeliane a Gaza. Secondo quanto riportato dall’Idf (Forze di Difesa Israeliane), l’operazione ha colpito un edificio in cui si trovavano Sinwar e altri membri dell’organizzazione. I soldati israeliani hanno recuperato un corpo che sembrava essere quello del leader del gruppo terroristico. Nella sera di giovedì, dopo aver «completato il processo di identificazione del corpo» (il corpo è stato portato in un laboratorio israeliano per effettuare il test del dna), l’esercito ha dichiarato che Sinwar era stato «eliminato». Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che il leader di Hamas si trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente in un secondo momento, ispezionando i danni causati dal raid. Linkiesta.it - Israele ha ucciso Yahya Sinwar, lo spietato leader di Hamas Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), uno deipiù influenti e temuti di, è statomercoledì durante un raid delle forze israeliane a Gaza. Secondo quanto riportato dall’Idf (Forze di Difesa Israeliane), l’operazione ha colpito un edificio in cui si trovavanoe altri membri dell’organizzazione. I soldati israeliani hanno recuperato un corpo che sembrava essere quello deldel gruppo terroristico. Nella sera di giovedì, dopo aver «completato il processo di identificazione del corpo» (il corpo è stato portato in un laboratorio israeliano per effettuare il test del dna), l’esercito ha dichiarato cheera stato «eliminato». Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che ildisi trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente in un secondo momento, ispezionando i danni causati dal raid.

