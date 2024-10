Investito da un mezzo Amt, muore dopo due settimane (Di giovedì 17 ottobre 2024) È morto ieri all'ospedale Villa Scassi, l'uomo di 72 anni che lo scorso 2 ottobre era stato Investito sulle strisce pedonali in via Bobbio, a Marassi. L'uomo era stato travolto da un furgone dell'Amt, guidato da un dipendente. Trasportato all'ospedale Villa Scassi, aveva riportato una Genovatoday.it - Investito da un mezzo Amt, muore dopo due settimane Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È morto ieri all'ospedale Villa Scassi, l'uomo di 72 anni che lo scorso 2 ottobre era statosulle strisce pedonali in via Bobbio, a Marassi. L'uomo era stato travolto da un furgone dell'Amt, guidato da un dipendente. Trasportato all'ospedale Villa Scassi, aveva riportato una

