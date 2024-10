Inter, Zielinski salta la Roma: l'esito degli esami (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotr Zielinski salterà la partita contro la Roma a causa del problema patito in nazionale. Il centrocampista era stato sostituito al minuto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotrsalterà la partita contro laa causa del problema patito in nazionale. Il centrocampista era stato sostituito al minuto

Infortunio Zielinski - in dubbio per la gara contro la Roma - Piotr Zielinski ha riportato un infortunio alla coscia, motivo per il quale potrebbe saltare il match contro la Roma. Brutte notizie per l’ex Napoli Piotr … L'articolo Infortunio Zielinski, in dubbio per la gara contro la Roma proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Zielinski - anche l’Inter vittima delle Nazionali : i dubbi per Roma! – SM - Come spiega SportMediaset, l’Inter attende ancora gli accertamenti clinici del centrocampista, ma pensa ovviamente già alla gara contro la Roma. Questo, ovviamente, non può che comportare delle conseguenze per Simone Inzaghi, che tra pochi giorni dovrà tornare in campo contro la Roma. Zielinski ci sarà per Roma-Inter? Le sensazioni LE CONDIZIONI – L’Inter ha ripreso ieri ad allenarsi in vista ... (Inter-news.it)