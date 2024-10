Gaeta.it - Iniziativa di integrazione a Riace: l’arrivo degli immigrati e la marcia per la pace

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A, un piccolo comune situato nella Locride, continua la battaglia per l'dei migranti e la valorizzazione del territorio. Recentemente, una giovane donna di origini nigeriane, Stella, ha fatto il suo ingresso nella comunità accompagnata dai suoi tre figli. Mentre in Albania giungevano sedici migranti da Lampedusa, il sindaco Mimmo Lucano sta lavorando per riattivare i servizi locali, dimostrando un forte impegno sociale e culturale.di Stella e il costo della migrazione Stella è arrivata adopo un lungo viaggio, portando con sé pochi bagagli: tre buste, uno zainetto e il pupazzo di sua figlia Treasure, di 7 anni. Il costo per il trasferimento dei migranti da Lampedusa a Schengjin è stato notevole, ammontando a 18.000 euro a persona.