Infortunio Koopmeiners, cambiano ancora i tempi di recupero: quando rientra (Di giovedì 17 ottobre 2024) In casa Juve c'è grande apprensione per il centrocampista bianconero Teun Koopmeiners. Ecco le ultime per le sue condizioni fisiche. Dopo la sosta in casa Juventus la squadra di Thiago Motta sta lavorando già per i prossimi impegni, a partire dalla sfida in programma nel weekend contro la Lazio. Una sfida importante e con i bianconeri che vogliono tornare al successo e riprendere la corsa verso Inter e il Napoli capolista. preoccupazione per Koopmeiners (Lapresse) SerieAnewsLa stagione della Juve era cominciata bene ma gli ultimi avvenimenti non sono dei migliori. Prima della sosta – durante il match contro il Lipsia – si è rotto il crociato Bremer che ha terminato la stagione anzitempo.

Altra tegola in casa Juventus : infortunio per Teuns Koopmeiners. Ecco quanto rimarrà fuori - . Il centrocampista ex Atalanta era uscito anzitempo per un dolore accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari. Oggi è stato sottoposto questa. Dopo gli infortuni che hanno colpito Bremer, Nico Gonzalez e Milik, ora tocca a Teun Koopmeiners. . Periodo nero in casa Juventus. (Torinotoday.it)

Atalanta - il pomeriggio speciale di Koopmeiners : ritorno a casa e riunione di famiglia - Le emozioni nell’incontrare le persone con cui ha lavorato quotidianamente erano state forti, come del resto sfidare la prima volta suo fratello Peer da professionista: di due anni più giovane, anche lui cresciuto nell’AZ, che stava per lasciare per il primo dei due prestiti, all’Excelsior, prima dello scorso anno passato all’Almere City e il ritorno — giusto in tempo per trovarsi di nuovo di ... (Bergamonews.it)