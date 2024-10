INCLUSIONE (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Usr Piemonte ha creato un utile strumento per usare la terminologia inclusiva a scuola. Il glossario ’Di’ la cosa giusta – Le parole per l’INCLUSIONE’ "nasce dall’esigenza di disporre di uno strumento semplice e immediato per la consultazione, utile sia per la corretta redazione di documenti e relazioni, sia, soprattutto, per garantire una comunicazione efficace e precisa, che ponga le basi per un’autentica INCLUSIONE", scrivono gli autori. Purtroppo sopravvivono ancora, nelle nostre aule e nei corridoi, espressioni poco felici e immature, spesso utilizzate alla presenza degli alunni e delle loro famiglie, che tradiscono convinzioni antiquate e limitanti della disabilità. La scelta dei termini che usiamo non è mai neutra: essa orienta la nostra visione del mondo e condiziona la qualità delle relazioni che instauriamo con gli altri. Quotidiano.net - INCLUSIONE Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Usr Piemonte ha creato un utile strumento per usare la terminologia inclusiva a scuola. Il glossario ’Di’ la cosa giusta – Le parole per l’’ "nasce dall’esigenza di disporre di uno strumento semplice e immediato per la consultazione, utile sia per la corretta redazione di documenti e relazioni, sia, soprattutto, per garantire una comunicazione efficace e precisa, che ponga le basi per un’autentica", scrivono gli autori. Purtroppo sopravvivono ancora, nelle nostre aule e nei corridoi, espressioni poco felici e immature, spesso utilizzate alla presenza degli alunni e delle loro famiglie, che tradiscono convinzioni antiquate e limitanti della disabilità. La scelta dei termini che usiamo non è mai neutra: essa orienta la nostra visione del mondo e condiziona la qualità delle relazioni che instauriamo con gli altri.

