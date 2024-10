Ilrestodelcarlino.it - In campo Buccolo e Barbieri Poppi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I due reggiani Francescoe Sofiaannunciano la loro candidatura per ‘Civici, con de Pascale Presidente’ alle elezioni regionali, il listino che appoggia il candidato governatore del Pd., già esponenti della lista civica Massari alle ultime Amministrative a Reggio (non elette) sposano il progetto politico che "si fonda sui principi del civismo e della partecipazione dal basso, con l’obiettivo di promuovere una regione ancora più inclusiva, attenta alle relazioni e capace di affrontare le sfide contemporanee"., insegnante di lettere e vicepreside di uno dei comprensivi della città di Reggio, con un’ampia esperienza come formatore di educazione civica e intercultura, ha sempre lavorato per una scuola capace di stimolare il pensiero critico e intesa come motore di cambiamento sociale.