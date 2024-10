Il napoletano Giuseppe Palomba campione del mondo di karting (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa del karting mondiale, è stato il napoletano Giuseppe Palomba, pilota socio dell’Automobile Club Napoli. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio, Palomba aveva già raccolto risultati importanti nella sua carriera ed ora, forte di questo prestigioso risultato, si inserisce di prepotenza nella hall of fame del motorsport internazionale. Con la vittoria di Portimao, il ventitreenne di Ercolano, raccoglie l’eredità importante di un titolo che, solo qualche anno fa, aveva saputo conquistare il campione di F1 Max Verstappen e, come lui, tantissimi piloti che, successivamente, si sarebbero imposti nell’Olimpo del motorsport. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa delmondiale, è stato il, pilota socio dell’Automobile Club Napoli. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio,aveva già raccolto risultati importanti nella sua carriera ed ora, forte di questo prestigioso risultato, si inserisce di prepotenza nella hall of fame del motorsport internazionale. Con la vittoria di Portimao, il ventitreenne di Ercolano, raccoglie l’eredità importante di un titolo che, solo qualche anno fa, aveva saputo conquistare ildi F1 Max Verstappen e, come lui, tantissimi piloti che, successivamente, si sarebbero imposti nell’Olimpo del motorsport.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Karting - successo mondiale per il napoletano Palomba - Tempo di lettura: < 1 minutoAl Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa del karting mondiale, è stato il napoletano Giuseppe Palomba, pilota socio dell’Automobile Club Napoli. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio, Palomba aveva già raccolto risultati importanti ... (Anteprima24.it)

Karting - il pilota napoletano Giuseppe Palomba campione del mondo della categoria Kz - In prefinale e in superhit mandava un pelino e poi l’abbiamo messo a punto. Vanta buone prestazioni in competizioni europee e una vittoria nel 2021 a Jesolo nel campionato Italiano KZ2 Under-20. it. La Kz è la massima espressione del karting. Il pilota di Ercolano conquista il successo a Portimao, in Portogallo. (Anteprima24.it)