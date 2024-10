Il ministro degli Esteri di Israele conferma, 'Sinwar eliminato' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha confermato ufficialmente la morte di Yahya Sinwar: "Il grande assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell'Idf", ha dichiarato. Quotidiano.net - Il ministro degli Esteri di Israele conferma, 'Sinwar eliminato' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilisraeliano Israel Katz hato ufficialmente la morte di Yahya: "Il grande assassino Yahya, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è statodai soldati dell'Idf", ha dichiarato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israel mata chefe do Hamas que planejou ataque de 7 de outubro - O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, disse nesta quinta-feira que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi morto. “O assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e pela ... (istoe.com.br)

Ministro das Relações Exteriores de Israel confirma morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar - O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, confirmou que as tropas israelenses em Gaza mataram o principal líder do Hamas, Yahya Sinwar. Katz chamou a morte de Sinwar de uma "conquista ... (opovo.com.br)

Quem era Yahya Sinwar, líder do Hamas morto por Israel - Palestino era considerado um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro do ano passado, que deixaram 1.200 israelenses mortos ... (veja.abril.com.br)