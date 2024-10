Il Bonus mobili resiste, confermato nella Manovra 2025 con detrazioni fino a 5000 euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Bonus mobili è ancora qui, contro ogni previsione. Chi pensava che sarebbe scomparso con la prossima Legge di Bilancio, dovrà ricredersi. Durante la conferenza stampa successiva all’approvazione della Manovra, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che il Bonus resterà in vigore anche l’anno prossimo, nonostante i tagli già inflitti negli ultimi anni. Anche per il 2025, chi acquisterà mobili ed elettrodomestici dal primo gennaio potrà usufruire della detrazione del 50%, con un limite di spesa fissato a 5.000 euro. Il Bonus che fa arredare casa senza svuotare il portafoglio Il Bonus mobili (che sarebbe dovuto scomparire dal 2025), legato agli interventi di ristrutturazione, consente, come spiegato da Giorgetti, di recuperare il 50% delle spese per arredare la propria abitazione. Quifinanza.it - Il Bonus mobili resiste, confermato nella Manovra 2025 con detrazioni fino a 5000 euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè ancora qui, contro ogni previsione. Chi pensava che sarebbe scomparso con la prossima Legge di Bilancio, dovrà ricredersi. Durante la conferenza stampa successiva all’approvazione della, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hache ilresterà in vigore anche l’anno prossimo, nonostante i tagli già inflitti negli ultimi anni. Anche per il, chi acquisteràed elettrodomestici dal primo gennaio potrà usufruire della detrazione del 50%, con un limite di spesa fissato a 5.000. Ilche fa arredare casa senza svuotare il portafoglio Il(che sarebbe dovuto scomparire dal), legato agli interventi di ristrutturazione, consente, come spiegato da Giorgetti, di recuperare il 50% delle spese per arredare la propria abitazione.

Manovra - Federlegnoarredo : “Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni” - (Adnkronos) – "La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Manovra - Federlegnoarredo : “Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni” - Consapevoli delle difficoltà che il governo deve affrontare per mantenere in […]. (Adnkronos) – "La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo. (Periodicodaily.com)

