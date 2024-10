Il 15enne suicida: "Sono vittima dei bulli". Lo aveva detto a un prof (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA (Ancona) Un brutto voto preso a scuola, le confidenze fatte a un professore quattro giorni prima che decidesse di uccidersi con un colpo di pistola e i docenti che in classe avrebbero assistito alle angherie subite da Leonardo Calcina senza, però, riprendere i tre bulli che avrebbero portato il 15enne di Senigallia a togliersi la vita. Si scava nella tragedia che lunedì ha colpito la frazione di Montignano, a Senigallia, e l’istituto scolastico Panzini col ritrovamento del minorenne ormai senza vita che frequentava il secondo anno dell’alberghiero. Leo, come lo chiamavano affettuosamente a casa, aveva preso un brutto voto a scuola, 4 e mezzo nella prova di Informatica. Era l’unica macchia, però, nel suo nuovo percorso scolastico perché nelle altre materie il rendimento prometteva bene. Quotidiano.net - Il 15enne suicida: "Sono vittima dei bulli". Lo aveva detto a un prof Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA (Ancona) Un brutto voto preso a scuola, le confidenze fatte a unessore quattro giorni prima che decidesse di uccidersi con un colpo di pistola e i docenti che in classe avrebbero assistito alle angherie subite da Leonardo Calcina senza, però, riprendere i treche avrebbero portato ildi Senigallia a togliersi la vita. Si scava nella tragedia che lunedì ha colpito la frazione di Montignano, a Senigallia, e l’istituto scolastico Panzini col ritrovamento del minorenne ormai senza vita che frequentava il secondo anno dell’alberghiero. Leo, come lo chiamavano affettuosamente a casa,preso un brutto voto a scuola, 4 e mezzo nella prova di Informatica. Era l’unica macchia, però, nel suo nuovo percorso scolastico perché nelle altre materie il rendimento prometteva bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonardo - il 15enne suicida - aveva provato a cercare aiuto. “Si confidò con un prof - lui lo ignorò” - Il padre: “Penso solamente al nostro dolore. Leonardo non tornerà con noi. Ma queste cose non dovrebbero mai accadere e chi è responsabile deve rendersi conto di ciò che ha fatto e affrontarne le conseguenze”. Oggi i funerali. (Bologna.repubblica.it)

«Sei una femminuccia». E poi colpi proibiti e sputi dei bulli. Il padre del 15enne morto suicida a Senigallia : «Se ne deve parlare perché non capiti ad altri». Lutto cittadino - «Sei una femminuccia» gli dicevano. Questo perché il cognome finiva con la "a". Ma dietro a tutto ciò c'era altro. A partire dalle violenze fisiche che... (Corriereadriatico.it)

Senigallia - il 15enne suicida aveva cercato online come si usa una pistola. Mamma consegna sms ai carabinieri - Sebbene il ragazzo non avesse mai maneggiato un'arma, è riuscito comunque a caricare un colpo in canna probabilmente informandosi online. Spiega Perricci che "ormai su internet si trova di tutto come fare. Il 15enne aveva progettato di morire".Continua a leggere . (Fanpage.it)