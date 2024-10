I giudici hanno deciso: Chiara Petrolini va in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiara Petrolini andrà in carcere. A distanza di quasi un mese dalla decisione del Gip, che aveva optato per gli arresti domiciliari nei confronti della ragazza accusata di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere dei suoi due bimbi appena nati e poi seppelliti nel giardino di Europa.today.it - I giudici hanno deciso: Chiara Petrolini va in carcere Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)andrà in. A distanza di quasi un mese dalla decisione del Gip, che aveva optato per gli arresti domiciliari nei confronti della ragazza accusata di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere dei suoi due bimbi appena nati e poi seppelliti nel giardino di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I giudici hanno deciso : Chiara Petrolini va in carcere - Chiara Petrolini andrà in carcere. A distanza di quasi un mese dalla decisione del Gip, che aveva optato per gli arresti domiciliari nei confronti della ragazza accusata di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere dei suoi due bimbi appena nati e poi seppelliti nel giardino di... (Parmatoday.it)

«Chiara Petrolini deve andare in carcere» : la decisione del tribunale - ma la 21enne resta ai domiciliari - Chiara Petrolini «deve andare in carcere». Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma, disponendo il carcere per la 21enne... (Leggo.it)

Chiara Petrolini - il Riesame : “Deve andare in carcere” - Parma, 17 ottobre 2024 – Gli arresti domiciliari non bastano e Chiara Petrolini deve andare in carcere. E’ la decisione del tribunale del Riesame di Bologna sul futuro (prossimo) della ragazza di 21 anni accusata di omicidio pluriaggravato e soppressione di cadaveri. Il Riesame, quindi, ha accolto integralmente la richiesta della procura di Parma: i giudici hanno disposto la custodia in ... (Ilrestodelcarlino.it)