Harris: «La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Biden» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Joe Biden. Io rappresento una nuova generazione di leadership». Lo ha affermato Kamala Harris in un’intervista a Fox News nella quale, incalzata dal conduttore Bret Baier, ha anche difeso duramente le sue posizioni sull’immigrazione e definito Donald Trump «instabile», citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l’ex presidente e che lo definiscono «non adatto» alla Casa Bianca e «pericoloso». Joe Biden e Kamala Harris (Getty Images).È stata la prima intervista di Harris su Fox News, rete molto popolare tra i telespettatori conservatori «Come ogni nuovo presidente che entra in carica, porterò le mie esperienze di vita, le mie esperienze professionali e nuove idee», ha affermato Harris nella prima intervista data a Fox News, rete popolare tra i telespettatori conservatori. Lettera43.it - Harris: «La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Biden» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «La mianonunadidi Joe. Io rappresento una nuova generazione di leadership». Lo ha affermato Kamalain un’intervista a Fox News nella quale, incalzata dal conduttore Bret Baier, ha anche difeso duramente le sue posizioni sull’immigrazione e definito Donald Trump «instabile», citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l’ex presidente e che lo definiscono «non adatto» alla Casa Bianca e «pericoloso». Joee Kamala(Getty Images).È stata la prima intervista disu Fox News, rete molto popolare tra i telespettatori conservatori «Come ogni nuovo presidente che entra in carica, porterò le mie esperienze di vita, le mie esperienze professionali e nuove idee», ha affermatonella prima intervista data a Fox News, rete popolare tra i telespettatori conservatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Harris - la mia presidenza non sarà continuazione di Biden - "Penso che gli americani siano preoccupati da Trump", ha aggiunto citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l'ex presidente e che lo definiscono "non adatto" alla Casa Bianca e "pericoloso". "La mia presidenza non sarà una continuazione di Joe Biden. Lo ha detto Kamala Harris in un'intervista a Fox nella quale ha definito Donald Trump "instabile". (Quotidiano.net)

Per le matriarche Dem la speranza torna con Kamala : si era persa durante la presidenza Biden…Harris? - E dei ricchi bisogna sempre diffidare, ha spiegato Michelle Obama: patrimonio stimato 70 milioni di dollari, citando gli insegnamenti materni. In realtà, la vice presidente in carica è il presente, e ha già avuto un intero mandato per dare sfoggio delle sue competenze spiegando, ad esempio, che “L’Ucraina è un Paese in Europa. (Secoloditalia.it)

Kamala Harris - il lato più glamorous del guaradroba della candidata alla presidenza degli Stati Uniti : quando al power suit preferisce i party dress - Pochi colpi di testa, tanto nero e qualche ben dosata paillettes: la versione più mondana della Democratica non si allontana poi molto dallo stile che sfoggia per gli impegni istituzionali. Ecco gli outfit da gran sera della futura (?) Presidentessa. (Vanityfair.it)