Giudizi sintetici alla primaria (da ottimo a insufficiente): la legge è in Gazzetta Ufficiale. Un'ordinanza definirà le modalità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre la legge 1 ottobre 2024, n. 150, contenente la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria - legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). In vigore dal 31 ottobre - L'articolo Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). . Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. (Orizzontescuola.it)

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria - legge in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 31 ottobre

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre.

