Folorunsho dalla nazionale a oggetto misterioso al Napoli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una sola presenza con la maglia deldi Antonio Conte per Michealche è arrivato dal Verona, dove era in prestito, con grandi aspettative, dopo 34 presenze e cinque reti, ed è diventato un. Il centrocampista, nato a Roma con genitori di origine nigeriana, ha avuto un percorso interessante ma pieno di alti e bassi. Dopo un’ottima stagione in prestito all’Hellas è stato convocato da Luciano Spalletti. Nel marzo del 2024ha ricevuto la sua prima convocazione inmaggiore in vista degli incontri amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Nel maggio dello stesso anno è stato incluso nella lista dei pre-convocati per il campionato d’Europa 2024, venendo poi confermato nella rosa finale e diventando così il primo giocatore del Verona ad essere convocato per un Europeo.