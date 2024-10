Femminicidio di Solero, la confessione del marito assassino: "Mi sento depresso e ho i debiti, ho fatto una cavolata" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Depressione, anche se non è mai stata diagnosticata da alcun medico, e preoccupazione per la sua situazione economica, visto che aveva accumulato debiti per alcune migliaia di euro. Potrebbe essere questo mix la molla che ha fatto scattare la follia omicida in Giovanni Salamone, il 61enne Agrigentonotizie.it - Femminicidio di Solero, la confessione del marito assassino: "Mi sento depresso e ho i debiti, ho fatto una cavolata" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Depressione, anche se non è mai stata diagnosticata da alcun medico, e preoccupazione per la sua situazione economica, visto che aveva accumulatoper alcune migliaia di euro. Potrebbe essere questo mix la molla che hascattare la follia omicida in Giovanni Salamone, il 61enne

