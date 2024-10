Facoltà di Medicina, si cambia: "Ora la Regione faccia la sua parte" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’addio al numero chiuso alla Facoltà di Medicina rappresenta una svolta storica per la sanità del nostro Paese". Lo sottolinea il capogruppo di Forza Italia a Modena e candidato alle Regionale Piergiulio Giacobazzi dopo che ieri appunto è arrivato il via libera dalla Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria cancellando il test di ingresso e abolendo il numero chiuso al primo semestre. Ilrestodelcarlino.it - Facoltà di Medicina, si cambia: "Ora la Regione faccia la sua parte" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’addio al numero chiuso alladirappresenta una svolta storica per la sanità del nostro Paese". Lo sottolinea il capogruppo di Forza Italia a Modena e candidato alle Regionale Piergiulio Giacobazzi dopo che ieri appunto è arrivato il via libera dalla Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria eVeterinaria cancellando il test di ingresso e abolendo il numero chiuso al primo semestre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novità per l’ingresso alla facoltà di Medicina : addio ai test di accesso. Graduatoria dopo 6 mesi - La riforma prevede un semestre filtro con esami caratterizzanti; il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà legato al conseguimento degli esami previsti per il primo semestre e alla posizione nella graduatoria di merito nazionale. Per soddisfarlo abbiamo già aumentato i posti disponibili ma rivediamo completamente i criteri di selezione". (Quotidiano.net)

Medicina - addio ai test di ingresso : ecco come funzionerà l'accesso facoltà - Il nuovo meccanismo è stato votato in commissione al Senato e il governo lo vorrebbe rendere operativo già dall'anno accademico 2025-2026. Resta il numero chiuso, ma ci sarà un semestre libero dopo il quale si forma una graduatoria nazionale. (Vanityfair.it)

Facoltà di Medicina verso lo stop ai test : cosa cambia e quando posti ci saranno in più - Il nuovo sistema consentirà una valutazione basata sui risultati accademici effettivi. Graduatoria e continuazione degli studi Solo gli studenti che avranno completato tutti gli esami del primo semestre e ottenuto una buona posizione nella graduatoria di merito nazionale potranno proseguire gli studi nel secondo semestre. (Thesocialpost.it)