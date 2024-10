Democrazia partecipata, vince il progetto di mobilità pedonale a San Nullo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto "mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud", presentato dal cittadino catanese Giuseppe Nicotra, sarà realizzato grazie ai 1.328 voti ricevuti, che lo hanno posizionato al primo posto tra quelli in lizza per la "Democrazia partecipata 2024". Lo spoglio delle preferenze Cataniatoday.it - Democrazia partecipata, vince il progetto di mobilità pedonale a San Nullo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilaree ricreative a Trappeto Sud", presentato dal cittadino catanese Giuseppe Nicotra, sarà realizzato grazie ai 1.328 voti ricevuti, che lo hanno posizionato al primo posto tra quelli in lizza per la "2024". Lo spoglio delle preferenze

