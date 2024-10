Nerdpool.it - Darkrai arriva su Pokémon Unite!

(Di giovedì 17 ottobre 2024), uno deipiù spaventosi, è pronto per essere catturato in! Questomisterioso di tipo Buio è stato originariamente scoperto nella regione di Sinnoh, e si dice sia in grado di provocare incubi terrificanti nelle notti senza luna. Ora ilNeropesto è pronto a infestare l’Isola di Heos nel periodo più spaventoso dell’anno e spargere terrore ovunque nel ruolo di Velocista. Preparati per degli speciali eventi di Halloween e degli Holowear a tema per celebrare il suo lugubre arrivo! Puoi ottenere una licenzaper il Velocista a corto raggioin cambio di 13.000 monete Heos o di 790 gemme Heos presso l’Associazione Lotta. Per i primi sette giorni da quandoè disponibile, è possibile ottenerlo solo in cambio di gemme Heos.