Dacourt: “Ristoranti, gallerie d’arte, ora faccio il regista. Un sogno che si realizza” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'ex centrocampista francese, un passato in Italia con Roma e Inter, racconta la sua nuova vita dopo il calcio Golssip.it - Dacourt: “Ristoranti, gallerie d’arte, ora faccio il regista. Un sogno che si realizza” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'ex centrocampista francese, un passato in Italia con Roma e Inter, racconta la sua nuova vita dopo il calcio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dacourt: “Ristoranti, gallerie d’arte, ora faccio il regista. Un sogno che si realizza” - L'ex centrocampista francese, un passato in Italia con Roma e Inter, racconta la sua nuova vita dopo il calcio ... (golssip.it)

Le mille vite di Dacourt: "Ristoranti, arte e ora faccio il regista. Roma-Inter la decide Thuram" - Doppio ex, il francese ora dirige film e spiega: "Da Ibra ad Adriano fino a Cassano e Totti, quante storie incredibili di un calcio che non c'è più. Domenica occhio al mio 'figlioccio' Marcus, non vi ... (gazzetta.it)