Cronos: The New Dawn, annunciato il nuovo horror sci-fi di Bloober Team (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bloober Team ha annunciato nel corso dell’Xbox Partner Preview del 17 Ottobre 2024 Cronos: The New Dawn, un nuovo gioco survival horror sci-fi contraddistinto da una grafica decisamente all’avanguardia. Il Team di sviluppo polacco ha effettuato questo importante annuncio attraverso la pubblicazione di un trailer gameplay, con poche sequenze di giocato volte a chiarire maggiormente la reale natura di questo interessante progetto. Il mondo di Cronos: The New Dawn è ispirato ad una sorta di futuro alternativo in quel dell’Europa orientale, con non pochi elementi dello scenario che richiamano fortemente al passato, mentre altri sembrano provenire direttamente dal futuro. Game-experience.it - Cronos: The New Dawn, annunciato il nuovo horror sci-fi di Bloober Team Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)hanel corso dell’Xbox Partner Preview del 17 Ottobre 2024: The New, ungioco survivalsci-fi contraddistinto da una grafica decisamente all’avanguardia. Ildi sviluppo polacco ha effettuato questo importante annuncio attraverso la pubblicazione di un trailer gameplay, con poche sequenze di giocato volte a chiarire maggiormente la reale natura di questo interessante progetto. Il mondo di: The Newè ispirato ad una sorta di futuro alternativo in quel dell’Europa orientale, con non pochi elementi dello scenario che richiamano fortemente al passato, mentre altri sembrano provenire direttamente dal futuro.

