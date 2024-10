Cristina Tenuta e Aurora Tropea cacciate da Uomini e Donne? La drastica rivoluzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che sono state effettuate lunedì 14 e martedì 15 ottobre, hanno generato molto clamore due assenze in particolare, ovvero, quelle di Aurora Tropea e Cristina Tenuta. Questo, dunque, ha spinto i fan del programma a farsi delle domande, ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni social, pare proprio che queste assenze non siano state casuali. Le indiscrezioni sull’assenza di Aurora Tropea e Cristina Tenuta da Uomini e Donne: cosa si vocifera A Uomini e Donne si sa, i protagonisti vanno e vengono, eccezion fatta per alcuni protagonisti che, invece, sembrano essere diventati parte integrante dello staff, come ad esempio Gemma Galgani. Ad ogni modo, in questi giorni stanno circolando delle voci alquanto criptiche sul web. Tutto.tv - Cristina Tenuta e Aurora Tropea cacciate da Uomini e Donne? La drastica rivoluzione Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ultime registrazioni di, che sono state effettuate lunedì 14 e martedì 15 ottobre, hanno generato molto clamore due assenze in particolare, ovvero, quelle di. Questo, dunque, ha spinto i fan del programma a farsi delle domande, ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni social, pare proprio che queste assenze non siano state casuali. Le indiscrezioni sull’assenza dida: cosa si vocifera Asi sa, i protagonisti vanno e vengono, eccezion fatta per alcuni protagonisti che, invece, sembrano essere diventati parte integrante dello staff, come ad esempio Gemma Galgani. Ad ogni modo, in questi giorni stanno circolando delle voci alquanto criptiche sul web.

Uomini e Donne - Cristina Tenuta : Chi E’ E Che Lavoro Fa! - Nonostante i tentativi, i due hanno più volte discusso in studio, e secondo alcune indiscrezioni, Cristina avrebbe persino provato a contattare il cavaliere in modo anonimo durante l’estate, senza però ottenere risposta. Questo ennesimo rifiuto ha sollevato ulteriori domande sul perché Cristina fatichi a instaurare nuove conoscenze all’interno del programma. (Uominiedonnenews.it)

Cosa è successo tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta : la verità di Ernesto Russo - In particolare, la dama del trono over ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata da parte di Ernesto Russo, ex cavaliere del programma e grande amico dell’ex corteggiatore di Ida Platano, che le avrebbe detto di volerle presentare una persona, ovvero Mario. Sicuramente la questione non termina qui per i fans di Uomini e Donne che vogliono scoprire più particolari su questa vicenda: Cristina ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - chi è Cristina Tenuta : età - origini - genitori - lavoro - Instagram - figli - Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata, in quanti ci tiene a mantenerla tale. Infatti, sembra proprio che la Tenuta non abbia alcuna intenzione di esporre la ragazzina sotto le luci dei riflettori, tentando di mantenere sempre privato tutto ciò che riguarda la sua vita fuori dal programma. (Latuafonte.com)