Ciclismo su pista Italia di bronzo nell’inseguimento femminile ai Mondiali ancora d’oro la Gran Bretagna

bronzo per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ballerup 2024 di Ciclismo su pista! Martina Fidanza, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini dominano contro il Canada e si riscattano dopo la sconfitta brutta in semifinale contro la Germania. Le ragazze di Marco Villa si prendono quindi il terzo gradino del podio dopo il quarto posto raccolto alle Olimpiadi L'Italia aveva perso in maniera amara contro la Germania in semifinale dopo un Grande inizio, ma stavolta il quartetto è rimasto sempre compatto, ha mantenuto i tempi prestabiliti dalla tabella, senza forzare, prendendo metro dopo metro nei confronti del Canada e andando a prendere il quartetto avversario dopo 2600 metri, poco dopo metà gara. Per l'Italia si tratta della terza medaglia a livello mondiale negli ultimi quattro anni dopo l'argento del 2021 e l'oro del 2022.

