Gaeta.it - Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano lancia una bottiglia solidale per l’inclusione sociale

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladeldiha presentato la nuova edizione limitata del RoggianodiDOCG, caratterizzata da un'etichetta disegnata dai ragazzi di Tuttiateatro APS di Grosseto. Questa edizione mira a sostenere un importante progetto di inclusione, volto ad integrare giovani delle scuole superiori e ragazzi diversamente abili attraverso il teatro. Un'iniziativa che colpisce per il suo valoree culturale, evidenziando l'importanza della creatività come strumento di aggregazione. Un'etichettaper un progetto di inclusione Ladi RoggianodiDOCG non è solo un prodotto di alta qualità, ma un simbolo di connessione e collaborazione.