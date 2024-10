Ilfoglio.it - Brindo al M5s, che in 15 anni non è riuscito a partorire una faccia che non sia un costante invito agli schiaffi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Preso com’ero dai quindicidel Fatto Quotidiano mi sono perso i quindicidel Movimento Cinque Stelle. Del resto sono nati per parto gemellare, monozigoti, per non dire siamesi. Ora festeggiano insieme l’età dell’acne e dell’onanismo selvaggio. Buon per loro. Al Fatto, me ne rammarico, non ho dedicato neppure un brindisi di auguri (come superare quello di Giuliano Ferrara?), ma per il M5s qualcosa a candeline spente vorrei dirla, diciamo pure un piccolo bilancio, o (per citare un Michele Santoro d’annata) un “vaffanbicchiere”. Ebbene, cari amici grillini e contiani, siete un prodigio, un miracolo della natura.