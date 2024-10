Bonus Casa 2024-2025: Prorogato lo Sconto del 50% per la Prima Casa, Novità per le Seconde Case (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Bonus Casa, una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dagli italiani, è stato confermato anche per il 2024 e Prorogato nel 2025. Tuttavia, ci sono alcune importanti Novità. La detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia rimane valida per le abitazioni principali, con un tetto massimo di 96.000 euro. Questo incentivo è applicabile ai L'articolo Bonus Casa 2024-2025: Prorogato lo Sconto del 50% per la Prima Casa, Novità per le Seconde Case proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bonus mobili e elettrodomestici 2020: info guida Casa in affitto e lavori del locatario: paga il proprietario? Saldo IMU 2018,la scadenza di dicembre: info e calcolo Saldo TASI 2018: scade oggi la rata Acconto IMU 2019 scadenza IUC giugno Acconto TASI 2019 scadenza IUC giugno Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il, una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dagli italiani, è stato confermato anche per ilnel. Tuttavia, ci sono alcune importanti. La detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia rimane valida per le abitazioni principali, con un tetto massimo di 96.000 euro. Questo incentivo è applicabile ai L'articololodel 50% per laper leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:mobili e elettrodomestici 2020: info guidain affitto e lavori del locatario: paga il proprietario? Saldo IMU 2018,la scadenza di dicembre: info e calcolo Saldo TASI 2018: scade oggi la rata Acconto IMU 2019 scadenza IUC giugno Acconto TASI 2019 scadenza IUC giugno

Catasto e bonus 50% per la prima casa : ecco tutta le verità sui proprietari di casa - Non siamo davanti, ha precisato, a un «aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superbonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali». )Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano. «La vicenda del catasto non è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni ... (Liberoquotidiano.it)

Il pilastri della manovra 2024 : bonus nascite - cuneo fiscale - incentivi a restare a lavoro - casa e pensioni - Per farlo rende strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro e la riduzione a 3 aliquote. . La legge di bilancio 2025 approvata ieri sera in Cdm, dal valore di circa 30 miliardi lordi, è stata impostata dal governo per aiutare i redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e per dare uno stimolo contro l’inverno ... (Gazzettadelsud.it)

Manovra 2025 : il bonus ristrutturazione prima casa resta al 50% - . Questa misura rappresenta un ulteriore passo verso il sostegno alla natalità, una delle priorità espresse dal Governo, che ha più volte ribadito l’importanza di aumentare i tassi di natalità nel Paese. Le reazioni alla manovra Le misure previste nella manovra 2025 hanno suscitato opinioni contrastanti. (Velvetmag.it)