Bologna, manifestazione contro i danni delle alluvioni: centinaia di cittadini in piazza

A Bologna, questa mattina, diverse centinaia di cittadini si sono riuniti in segno di protesta nei pressi della Regione Emilia-Romagna. L'incontro è stato organizzato per richiamare l'attenzione sulle gravi conseguenze delle alluvioni che hanno colpito la regione nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Gruppi di alluvionati e associazioni di agricoltori si sono riuniti per chiedere supporto e protezione, portando anche trattori per simboleggiare il loro legame con la terra e l'agricoltura, prospettando così un forte messaggio di resilienza e necessità di intervento.