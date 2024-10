Amorim minimizza le ipotesi che seguirà Viana sull’Etihad

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 15:10:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Rubeninsiste che la decisione di Hugodi scambiare lo Sporting CP con il Manchester City non significa che farà lo stesso. L’incertezza sul futuro di Pep Guardiola al City – sarà in scadenza di contratto a fine stagione, per non parlare delle possibili ripercussioni se il club verrà giudicato colpevole di presunte violazioni delle norme sul fair play finanziario – fa sì che si parli di un nuovo uomo al City. il timone dell’Etihad ha continuato a rimbombare nelle ultime settimane.è considerato uno dei migliori giovani allenatori d’Europa ed è stato portato allo Sporting daquattro anni e mezzo fa, portandoli successivamente a due titoli della Primeira Liga.