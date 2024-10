Alberi tagliati a Portonovo, il sindaco non sapeva nulla: «Siamo su Scherzi a Parte?» (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Durante la commissione ad hoc di ieri il sindaco di Ancona ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'abbattimento degli Alberi a Portonovo, nonostante fossero beni di proprietà comunale. "Non ero informato della situazione," ha affermato il primo cittadino, suscitando Anconatoday.it - Alberi tagliati a Portonovo, il sindaco non sapeva nulla: «Siamo su Scherzi a Parte?» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Durante la commissione ad hoc di ieri ildi Ancona ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'abbattimento degli, nonostante fossero beni di proprietà comunale. "Non ero informato della situazione," ha affermato il primo cittadino, suscitando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alberi tagliati a Portonovo. Il Parco finisce nel mirino : "Nessuna trasparenza" - Inoltre, secondo il Delegato Tommaso Rossi, "inadeguata sarebbe stata la comunicazione dell’ente Parco e dell’amministrazione comunale di Ancona riguardo a questa decisione. Non è stato dato il giusto spazio al dibattito pubblico e alla consultazione con le comunità locali e gli esperti, lasciando la cittadinanza all’oscuro di un tema così delicato. (Ilrestodelcarlino.it)

Alberi tagliati alle Terrazze di Portonovo - l’informativa dei carabinieri forestali arriva in Procura - . Sono in “viaggio” e una toccherà al Comune di Ancona che risponderà in solido come proprietario del terreno. Le altre due saranno per la Indigo Film, la casa di produzione. ANCONA - Tre sanzioni per non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione sul taglio degli alberi alle Terrazze di Portonovo. (Anconatoday.it)

Alberi tagliati a Portonovo - informativa dei carabinieri in Procura : multe a Comune - Indigo e agronomo - Le sanzioni Sono multe da 100 euro l’una ancora però non notificate. Dovrà essere ripristinata anche la cartellonistica del Parco. Il pitosforo, altamente invasivo, verrà sostituito con altre piante. Oltre ad una ricca documentazione cartacea e fotografica i militari hanno indicato che nella procedura attuata dalla casa di produzione che dovrà girare alcune scene del film ‘II Maestro’ manca ... (Ilrestodelcarlino.it)