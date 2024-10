Adelfia: caduta dal balcone mentre faceva le pulizie, morta 67enne Vani i soccorsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna di 67 anni di Adelfia è morta ieri pomeriggio. Era in balcone intenta a fare le pulizie, per cause da dettagliare ha perso l’equilibrio. Ha fatto un volo nel vuoto. Vani i soccorsi, la 67enne è deceduta. L'articolo Adelfia: caduta dal balcone mentre faceva le pulizie, morta 67enne <small class="subtitle">Vani i soccorsi</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Adelfia: caduta dal balcone mentre faceva le pulizie, morta 67enne Vani i soccorsi Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna di 67 anni diieri pomeriggio. Era inintenta a fare le, per cause da dettagliare ha perso l’equilibrio. Ha fatto un volo nel vuoto., laè deceduta. L'articolodalle proviene da Noi Notizie..

