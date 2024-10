10 film della carriera di Viggo Mortensen che tutti dovrebbero conoscere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il suo debutto alla regia con Falling – Storia di un padre nel 2020, Viggo Mortensen torna dietro la macchina da presa con un film completamente diverso. The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono, che viene presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, dove Mortensen riceve anche un premio alla carriera, è un western, che l’attore ha anche scritto e di cui è protagonista insieme a Vicky Krieps. Il film arriva nelle sale il 24 ottobre. Nel frattempo, per chi volesse fare un ripasso della sua carriera, sotto 10 film che vale la pena di vedere o rivedere. La promessa dell’assassino (2007) EASTERN PROMISES, Viggo Mortensen, 2007. ©Focus Features/Courtesy Everett Collection EASTERN PROMISES, Viggo Mortensen, 2007. Gqitalia.it - 10 film della carriera di Viggo Mortensen che tutti dovrebbero conoscere Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il suo debutto alla regia con Falling – Storia di un padre nel 2020,torna dietro la macchina da presa con uncompletamente diverso. The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono, che viene presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, dovericeve anche un premio alla, è un western, che l’attore ha anche scritto e di cui è protagonista insieme a Vicky Krieps. Ilarriva nelle sale il 24 ottobre. Nel frattempo, per chi volesse fare un ripassosua, sotto 10che vale la pena di vedere o rivedere. La promessa dell’assassino (2007) EASTERN PROMISES,, 2007. ©Focus Features/Courtesy Everett Collection EASTERN PROMISES,, 2007.

Crimes of the Future - come finisce il film di David Cronenberg con Viggo Mortensen - Kristen Stewart e Léa Seydoux in Crimes of the Future (fonte: Lucky Red)Un giorno, l’unità crimini corporei della polizia chiede l’aiuto del celebre artista, affinché si infiltri all’interno di una cellula di chirurghi comandata da Lang (Scott Speedman). Tra le persone in grado di farlo, c’era lo stesso figlio di Lang, il piccolo Brecken (Sozos Sotiris). (Cultweb.it)