Walter Sabatini: «Roma da Champions. Richiamare De Rossi? Gli faresti un danno. Totti? Questo club gli spetta di diritto»
C?è il mondo dei perfetti, di quelli che paiono sapere sempre tutto, e la realtà di quelli che impennano, cadono e si ammalano di rimpianti. Walter Sabatini, 69 anni, ex

Walter Sabatini : “Il Napoli è l’anti-Inter” - Anche nel Manchester United, quando entrava durante le partite, sapeva far cambiare marcia alla squadra”. Ha personalità, prende rischi ed è propositivo». Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. MIHAJLOVIC – “Penso a lui tutti i giorni. Sta crescendo Lukaku. (Terzotemponapoli.com)

Walter Sabatini : «Il Napoli è l’anti-Inter - Conte fa la differenza. Ecco come riesce a entrare nella testa dei giocatori. McTominay è un grande acquisto. Daniel Madini? A Paolo dissi una cosa…» - Le parole di Walter Sabatini, ex dirigente sportivo, sulla lotta scudetto e le ambizioni del Napoli di Antonio Conte. Attualmente fermo ai box anche per un problema di salute, su La Gazzetta dello […]. Tutti i dettagli Walter Sabatini ha fatto un pezzo della storia del calcio italiano come dirigente in molte realtà di Serie A. (Calcionews24.com)

Walter Sabatini dopo la lite con Auriemma a Pressing : “Adesso fa lo sportivo. Non si deve più permettere” - Il giornalista ritorna sulla lite a Pressing con il collega napoletano: "Adesso fa tutto lo sportivo. Ha tirato avanti dieci anni con il fallo di Pjanic e lo scudetto perso in albergo".Continua a leggere . (Fanpage.it)