Usa, prima sconfitta per Pochettino: il Messico vince 2-0 in amichevole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In quel di Guadalajara è arrivata la prima sconfitta per Mauricio Pochettino da quando è diventato ct degli Stati Uniti. Reduci dal successo in amichevole ai danni di Panama, gli Usa hanno ceduto il passo al Messico per 2-0: decisive le reti, una per tempo, di Raul Jimenez e Cesar Huerta. “Non è stata una buona partita e il Messico, che ha giocato meglio di noi, ha meritato la vittoria. Tuttavia il nostro percorso è solo all’inizio e questa prestazione ci servirà per imparare. Possiamo fare grandi miglioramenti” ha dichiarato Pochettino. Sicuramente hanno pesato anche le tante assenze, da quella di Pulisic a quella di Balogun, passando per McKennie e Weah. Usa, prima sconfitta per Pochettino: il Messico vince 2-0 in amichevole SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In quel di Guadalajara è arrivata laper Mauricioda quando è diventato ct degli Stati Uniti. Reduci dal successo inai danni di Panama, gli Usa hanno ceduto il passo alper 2-0: decisive le reti, una per tempo, di Raul Jimenez e Cesar Huerta. “Non è stata una buona partita e il, che ha giocato meglio di noi, ha meritato la vittoria. Tuttavia il nostro percorso è solo all’inizio e questa prestazione ci servirà per imparare. Possiamo fare grandi miglioramenti” ha dichiarato. Sicuramente hanno pesato anche le tante assenze, da quella di Pulisic a quella di Balogun, passando per McKennie e Weah. Usa,per: il2-0 inSportFace.

