Sport.quotidiano.net - Un rinforzo per l’allenatore Alfonsi. Civitanovese sul mercato. Presa la punta Bevilacqua

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da qualche giorno si attendeva unin attacco in casa, alla fine i rumors dihanno dovuto lasciare il posto alla realtà. Unacentrale è arrivata al Polisportivo: si tratta di Marco, classe 2004 di origini umbre ma con un passato nelle giovanili dell’Atalanta e gli ultimi sei mesi trascorsi nel Palermo U19. Nell’ultimo anno, tra la Primavera atalantina e quella dei siciliani,ha messo a segno 4 gol in dieci partite. Quello di ieri è stato il suo primo giorno d’allenamento in maglia rossoblù, a seguire il tesseramento e la foto di rito. "Le sensazioni – ha detto il giocatore al Carlino – sono positive. Spero di dare una mano. Civitanova è una bella piazza, dove potrò esprimermi al meglio e fornire un contributo al club e a me stesso.